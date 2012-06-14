Samsung Galaxy S3, prezzo a 1 euro con Fastweb

[caption id="attachment_299" align="aligncenter" width="398" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ad un prezzo pari a 1 euro? L’offerta incredibile, a quanto pare, è reale, a patto che ci si trovi nei pressi di Milano, considerando che l’iniziativa che stiamo trattando avrà validità, nella sola giornata di oggi, presso il nuovo punto vendita Fastweb, per la precisione a Corso Garibaldi 50. In particolare, gli utenti intenzionati ad acquistare un Samsung Galaxy S3 al prezzo di 1 euro, non dovranno fare altro che sottoscrivere un abbonamento, Super Mobile 1200, con il quale si avranno a disposizione 1200 sms e 1200 minuti al mese, senza dimenticare internet senza limiti. Il canone da affrontare è pari a 20 euro e, stando al volantino presente sul web, il Samsung Galaxy S3 sarà pagato solo fino al termine del 2013. Insomma, siamo al cospetto di un prezzo per il Samsung Galaxy S3 probabilmente unico.