Samsung Galaxy S3 contro iPhone 4S: vince il primo negli Stati Uniti

Redazione Avatar

di Redazione

14/06/2012

Il Samsung Galaxy S3 vince la sua prima sfida a distanza contro l’iPhone 4S, e più in generale contro Apple. Il colosso di Cupertino, infatti, ha fatto di tutto per bloccare le vendite del modello negli Stati Uniti, appellandosi ad una serie di brevetti che sarebbero stati violati dal produttore coreano. Obiettivo dichiarato di Apple, più in particolare, era quello di anticipare i tempi, in vista dell’uscita del Samsung Galaxy S3 il prossimo 21 giugno, al fine di tutelare un certo predominio del mercato proprio per l’iPhone 4S. L’aneddoto interessante, ed emerso solo in un secondo momento, risiede nel fatto che Apple avrebbe addirittura limitato il numero di brevetti contestati a due, pur di snellire i tempi legali per procedere contro il Samsung Galaxy S3, ma il rinvio del processo è stato comunque inevitabile.
