Samsung Galaxy S3, prezzo a 583 euro su Img-Srl

di Redazione
13/06/2012
[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Samsung Galaxy S3 anche oggi ad un prezzo decisamente interessante, almeno se confrontato con quello che caratterizza il dispositivo Android nei principali punti vendita "fisici" italiani ed europei, dove il modello è proposto a 699 euro. Questa volta, più in particolare, ci soffermiamo sulla proposta da parte del sito img-srl, dove il Samsung Galaxy S3 viene offerto al prezzo di 583 euro, pur considerando che tale valore non tiene conto delle spese di spedizione, grazie alle quali si giunge ad un valore di circa 590 euro. Non vengono forniti ulteriori dettagli, per quanto concerne i tempi necessari per ricevere il prodotto, mentre sembrerebbe che la colorazione disponibile, almeno per ora, sia quella bianca. Per prendere visione della nuova offerta sul Samsung Galaxy S3, che resta quantomeno "significativa", clicca qui.
