Samsung Galaxy S3, aggiornamenti avvistati in Italia

[caption id="attachment_283" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, ha ricevuto nella giornata di ieri due importanti aggiornamenti, grazie ai quali si potrà usufruire del firmware I9300XXALF2, anche se al momento non si conoscono ancora i miglioramenti specifici realmente apportati dai due update, il cui peso complessivo supera la soglia dei 50 MB. Va precisato che, fino alle prime ore di oggi, gli utenti italiani non avevano ancora avuto la possibilità di procedere all’installazione degli aggiornamenti via OTA per il proprio Samsung Galaxy S3, ma nel corso della mattinata sono arrivate le prime testimonianze da parte di coloro ai quali è stata concessa l’opportunità di andare fino in fondo nel percorso in questione. Chi invece non sta più nella pelle, può procedere all’aggiornamento del Samsung Galaxy s3 attraverso Odin, rendendo però inutile la propria garanzia.