Samsung Galaxy S2, prezzo a 479 euro da Unieuro

Samsung Galaxy S2 ad un prezzo interessante, considerando che stiamo parlando del suo acquisto all'interno di uno store fisico. Il riferimento, più in particolare, è alla nuova iniziativa di Unieuro, che ha deciso di mettere in vendita alcuni smartphone e tablet a prezzi da monitorare, dal 13 al prossimo 26 giugno. Andando maggiormente nel dettaglio, l'esborso richiesto per portarsi a casa il Samsung Galaxy S2 è pari a 479,90 euro: non poco, considerando le varie offerte che si sono susseguite in Rete negli ultimi mesi per questo dispositivo Android di grandissimo successo, ma nemmeno così tanto, alla luce del fatto che stiamo parlando di un acquisto offline, con tutte le conseguenze positive del caso per gli utenti. Stabile, invece, il prezzo del Samsung Galaxy S3, proposto a 699 euro.