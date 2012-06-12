Samsung Galaxy S3, due importanti aggiornamenti via OTA

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al centro di importanti novità nel corso delle ultime ore, considerando che il colosso coreano ha già messo a disposizione dei propri utenti due significativi aggiornamenti, tra le altre cose disponibili anche in modalità OTA, e, di conseguenza, facilmente scaricabili. Non si conosce, nello specifico, in cosa consistono i due update, ma il loro peso (rispettivamente 31,17 MB e 15,57 MB, con il secondo non raggiungibile, se non effettuato il download del primo), fanno pensare che si possa andare incontro ad un’evoluzione sostanziale per il Samsung Galaxy S3, soprattutto per quanto riguarda la fondamentale stabilità del sistema. Il changelog non ci dice nulla, ma le testimonianze degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3, saranno molto utili sotto questo punto di vista.