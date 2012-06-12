Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, due importanti aggiornamenti via OTA

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 al centro di importanti novità nel corso delle ultime ore, considerando che il colosso coreano ha già messo a disposizione dei propri utenti due significativi aggiornamenti, tra le altre cose disponibili anche in modalità OTA, e, di conseguenza, facilmente scaricabili. Non si conosce, nello specifico, in cosa consistono i due update, ma il loro peso (rispettivamente 31,17 MB e 15,57 MB, con il secondo non raggiungibile, se non effettuato il download del primo), fanno pensare che si possa andare incontro ad un’evoluzione sostanziale per il Samsung Galaxy S3, soprattutto per quanto riguarda la fondamentale stabilità del sistema. Il changelog non ci dice nulla, ma le testimonianze degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3, saranno molto utili sotto questo punto di vista.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S2, prezzo a 479 euro da Unieuro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo di Vodafone a 799 euro per il 32 GB

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015