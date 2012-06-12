Samsung Galaxy S3, prezzo di Vodafone a 799 euro per il 32 GB

[caption id="attachment_271" align="aligncenter" width="595" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ed il suo prezzo sono protagonisti di uno strano caso, in queste ore, sul sito di Vodafone Italia. Il riferimento è alla versione da 32 GB, che, come è stato comunicato nelle scorse settimane, sarà commercializzata in esclusiva per il nostro Paese dal suddetto operatore. Gli utenti più attenti sapranno anche che il Samsung Galaxy S3 da 32 GB era stato annunciato in un primo momento, dalla stessa Vodafone, al prezzo di 779 euro, ma, di recente, abbiamo notato che il valore dello smartphone Android si è stranamente alzato, arrivando a 799 euro. Al momento l’operatore non ha comunicato quali sono le motivazioni soggiacenti ad un cambio di rotta di questo tipo, resta il fatto che il Samsung Galaxy S3 da 32 GB è in vendita, con ricaricabile, ad un prezzo pari a 799 euro.