Samsung Galaxy S3, foto della terza versione

Redazione Avatar

di Redazione

11/06/2012

[caption id="attachment_267" align="aligncenter" width="532" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta all’uscita sul mercato coreano, in una versione diversa sia da quella europea, sia da quella che potremo ammirare a breve in Giappone, senza dimenticare che, al momento, il prezzo del modello risulta ancora sconosciuto. Tuttavia, in queste ore è apparsa in Rete la prima presunta foto del Samsung Galaxy S3, che, a quanto pare, sarà commercializzato solo in Corea del Sud, Paese d’origine della casa produttrice. Se le indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, andremmo incontro ad uno smartphone diverso non solo per la contemporanea dotazione del processore quad core e di 2 GB di RAM, ma anche per un colpo d’occhio molto più simile al Samsung Galaxy S2, nonostante la grandezza del display dovrebbe restare intatta, rispetto a quanto abbiamo ammirato con il Samsung Galaxy S3 “europeo”.

