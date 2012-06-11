Samsung Galaxy S2, prezzo a 389 euro con MarcopoloShop

[caption id="attachment_182" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 al centro di un’offerta molto interessante, considerando che il miglior modello Android del 2011 è acquistabile al prezzo di 389 euro (brandizzato TIM), presso un rivenditore come Marcopoloshop, con l’offerta che, a conti fatti, ha dato vita ad un nuovo corso per lo smartphone. Fino ad oggi, infatti, il Samsung Galaxy s2 è stato già al centro di proposte simili dal punto di vista puramente economico (emblematiche, ad esempio, quelle di Groupalia), ma mai (o quasi mai), ci si era imbattuti in offerte da parte di store fisici. L’iniziativa è valida fino al prossimo 24 giugno, con la possibilità di portarsi a casa il dispositivo ad un prezzo scontato, complice anche la recente commercializzazione del suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S3.