Samsung Galaxy S3, prezzo a 576,90 euro per il Pebble Blue

Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 576,90 euro, per quanto concerne la versione Pebble Blue. Sembrerebbe proprio di sì, considerando che la proposta di Amazon Italia è affiancata, in queste ore, da quella del sito e-commerce stockinformatica.it, che punta a sbaragliare la concorrenza con questa nuova offerta per il dispositivo Android, tra l'altro dotato della garanzia italiana. E' importante precisare come il rivenditore sottolinei che il Samsung Galaxy S3 sia "in arrivo", anche se le recenti notizie che giungono dalla Rete sembrerebbero essere piuttosto positive in questo senso. Insomma, siamo al cospetto di un'offerta decisamente interessante per gli utenti, anche se nel suddetto prezzo per il Samsung Galaxy S3 non sono comprese le spese di spedizione. Per ulteriori dettagli sulla proposta, collegati a questa pagina.