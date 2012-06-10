Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: il punto

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ed il suo prezzo, una telenovela senza fine per gli utenti alla costante ricerca della grande occasione, considerando che il valore iniziale del dispositivo, per quanto concerne il mercato italiano, non era certo dei più accessibili. Diversi utenti, infatti, si sono lamentati da subito della decisione di Samsung, di piazzare a 699 euro la variante da 16 GB, al punto da rendere necessaria, subito dopo il via alla commercializzazione, l’individuazione di e-commerce in grado di vendere il Samsung Galaxy S3 a prezzi migliori. Al momento, come vi abbiamo riportato costantemente in questi giorni, la migliore proposta per il Samsung Galaxy S3 si aggira attorno ai 590 euro, mettendo da parte il fatto che le spese di spedizione possano essere incluse o meno nella questione. Se siete a conoscenza di offerte più allettanti, non esitate a farcelo presente.