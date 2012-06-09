Samsung Galaxy S3, quad core e 2 GB di memoria RAM: solo per la Corea del Sud?

[caption id="attachment_249" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sarà a breve disponibile anche in una versione concepita con un processore quad core e ben 2 GB di memoria RAM, anche se la sua commercializzazione sarà un’esclusiva di SK Telecom per la Corea del Sud, almeno per ora. E’ questa la notizia che ha sconvolto in queste ore i seguaci del Samsung Galaxy S3, considerando che il modello in questione rappresenta il top e la soluzione ideale, rispetto al dispositivo in vendita in Italia, dove il processore quad core Exynos è accompagnato da 1 GB di memoria RAM, e quello preannunciato a breve in Giappone, dove invece il processore dual core sarà compensato da 2 GB di memoria RAM. La terza versione del Samsung Galaxy S3 sarà in vendita da luglio, ad un prezzo al momento ignoto, mentre il suo arrivo in Europa, ad oggi, appare improbabile.