Samsung Galaxy S3, il 10 giugno arriva lo spot italiano

[caption id="attachment_168" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sarà protagonista, a partire da domenica, di uno spot che girerà con una certa frequenza sulle principali emittenti italiane, dando priorità ai canali Rai e a quelli Mediaset, senza tralasciare La 7. Per l’occasione, il colosso coreano ha deciso di affidarsi ad un nome che è sinonimo di garanzia, quello di Emmanuel Lubeski, prestigioso esponente della fotografia messicana, con un curriculum di primissimo ordine. Scendendo ulteriormente in dettagli, lo spot per il Samsung Galaxy S3 andrà in onda dal 10 al 30 giugno, con l’obiettivo di puntare con decisione sia sull’emotività, a partire dalle musiche scelte per l’occasione, sia sul cosiddetto “human touch”, riprendendo il concetto fortemente voluto dalla casa produttrice ed emerso già durante la presentazione del Samsung Galaxy S3 a Londra.