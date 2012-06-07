Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, richiesta di ingiunzione di Apple

di Redazione

07/06/2012

[caption id="attachment_233" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S ancora una volta al centro di uno scontro diretto, anche se, purtroppo, stavolta non parliamo di un faccia a faccia tra le peculiarità tecniche che rendono questi due modelli i migliori, per quanto concerne il mercato degli smartphone. A quanto pare, infatti, Apple avrebbe deciso di procedere legalmente contro il Samsung Galaxy S3, evidentemente ritenuto al momento la principale minaccia per l’egemonia dei suoi melafonini, con tanto di richiesta di ingiunzione preliminare, come riportato da alcune ore da una fonte come SammyHub. Andando più nel dettaglio, pare che l’azione del brand di Cupertino muova i suoi passi sa S-Voice, che violerebbe brevetti riguardanti Siri dell’iPhone 4S, senza dimenticare la procedura di sblocco del dispositivo Android. Possibili novità per il Samsung Galaxy S3, già a partire da stasera.

