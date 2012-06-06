Samsung Galaxy S3, Pebble Blue già in uscita!

[caption id="attachment_229" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue è pronto all’uscita sui mercati europei. A sorpresa, infatti, giunge in queste ore la notizia che alcuni tra i rivenditori europei più importanti hanno iniziato a ricevere le prime scorte dei dispositivi, la cui colorazione ha fatto molto discutere in questi giorni. Basti pensare a quanto fatto sapere da Charphone Warehouse e The Phone House, che, in questo modo, hanno confermato le voci che avevano iniziato a diffondersi la scorsa settimana, quando per la prima volta erano state messe in discussione le parole della stessa Samsung, considerando che il brand aveva preannunciato un’attesa di circa due o tre settimane per toccare con mano i Samsung Galaxy S3 Pebble Blue. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che lo smartphone non presenti ulteriori problematiche tecniche.