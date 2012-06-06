Samsung Galaxy S3 in versione rossa, uscita solo negli Stati Uniti?

[caption id="attachment_225" align="alignleft" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 sul mercato anche in versione rossa? Lo scenario sembra essere più che possibile, considerando le voci che giungono in queste ore direttamente dagli Stati Uniti, dove ha preso corpo l’ipotesi che questa nuova variante possa vedere effettivamente la luce, grazie al supporto da parte dell’operatore AT&T, al quale pare sarà concessa l’esclusiva per le vendite. Risulta praticamente impossibile, almeno per ora, risalire ad una data precisa per il suo lancio sul mercato, anche se le indiscrezioni delle ultime ore si soffermano soprattutto su un Samsung Galaxy S3 rosso in arrivo entro il mese di agosto. Non vi sono notizie, invece, in merito alla possibilità di imbattersi in questo smartphone in Europa: gli utenti italiani toccheranno mai con mano un Samsung Galaxy S3 di colore rosso?