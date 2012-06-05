Samsung Galaxy S3, prezzo di Pixmania: 590 euro per il Pebble Blue

[caption id="attachment_151" align="alignleft" width="620" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 590 euro. E' questa una delle ultime offerte che registriamo sul web, questa volta grazie al sito di Pixmania, rivenditore piuttosto conosciuto tra gli addetti ai lavori, che scende ufficialmente in campo nell'arena competitiva dedicata allo smartphone Android, lanciato sul mercato italiano e europeo esattamente una settimana fa. Va sottolineato, in primis, che i tempi di consegna dichiarati sono piuttosto ridotti, considerando che nel giro di sette giorni gli utenti dovrebbero ricevere il dispositivo, ma soprattutto che si tratta della variante Pebble Blue, condizionata da ritardi di produzione, a causa della sua cover. Altro aspetto che non va trascurato, in ogni caso, è che Pixmania non è il rivenditore diretto per l'occasione, considerando che il riferimento, per questo Samsung Galaxy S3 Pebble Blue, è Digital Electronik. L'offerta è disponibile in questa pagina.