Samsung Galaxy S3, prezzo a 0 euro: concorso di Marcopolo Expert

Samsung Galaxy S3 al prezzo di 0 euro? Il sogno di centinaia di migliaia di utenti sparsi sul territorio italiano potrebbe diventare realtà tra poco meno di due settimane, alla luce di un'interessante iniziativa da parte di Marcopolo Shop, che ha deciso di mettere in palo tre Samsung Galaxy S3, semplicemente iscrivendosi ad un concorso. In particolare, gli utenti interessati ad aderire alla proposta non dovranno fare altro che accedere alla pagina Facebook del rivenditore, individuare l'apposita area in cui si parla del concorso e rilasciare i dati richiesti. Una volta completate queste operazioni, sarà possibile ottenere il codice di partecipazione, generato automaticamente dal sistema, per poi recarsi i giorni 15 e 16 giugno presso i rivenditori di Marcopolo Expert, per verificare se l'estrazione è stata fortunata. Sarà possibile iscriversi al concorso per vincere un Samsung Galaxy S3 fino al 14 giugno.