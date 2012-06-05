Samsung Galaxy S3: 600mila cover distrutta, arriva la versione grigia? VIDEO

[caption id="attachment_214" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, è stato concepito in un primo momento con una cover in realtà difettata, quella Pebble Blue. Nelle ultime ore, sul tema, hanno preso piede in Rete una serie di voci che stanno facendo parecchio discutere gli utenti, a proposito della fine alla quale sono andate incontro le oltre 600mila cover blu che hanno presentato un problema. Secondo quanto affermato dal sito Tweakers.net, più in particolare, pare che le cover del Samsung Galaxy S3 sono state letteralmente distrutte, sollevando dubbi sulle possibilità che le difettate potessero essere date comunque in dotazione agli utenti, magari in aggiunta a quella funzionante. A quanto pare, comunque, il Samsung Galaxy S3 si appresta ad essere lanciato sul mercato anche in una versione grigia, come appare dal video che vi mostriamo di seguito.