Samsung Galaxy S2 contro Samsung Galaxy S3: confronto video

[caption id="attachment_211" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ancora protagonista di un video confronto, anche se stavolta lo scontro vede impegnato il nuovo modello dotato del sistema operativo Android Ice Cream Sandwich con il dispositivo che dodici mesi fa lo ha preceduto sul mercato, vale a dire il Samsung Galaxy S2. Il filmato, nello specifico, è stato pubblicato in queste ore dallo staff di Pocket Now, con il chiaro intento di analizzare nel dettaglio per quali aspetti le mancate analogie tra Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy S2 sono poco significative, ma soprattutto in cosa l’ultimo arrivato riesce realmente a fare la differenza, rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati in questi mesi. Il video, che vi riportiamo di seguito, sfiora i venti minuti ed è probabilmente il miglior confronto finora portato avanti tra Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy S2.