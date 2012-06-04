Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, confronto video sul crash test

[caption id="attachment_207" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 appare in queste ore, in un video, nell’ennesimo confronto diretto con il suo principale concorrente, vale a dire l’iPhone 4S. Lo staff di AndroidAuthority, più in particolare, ha dato vita in queste ore ad un vero e proprio crash test per i due smartphone, grazie al quale potremo saperne di più sulla loro resistenza agli urti. La prima fase del test, più in particolare, prevedeva la caduta sulla cover verticale: pochi graffi per entrambi. Più significativo, invece, il test sulla caduta laterale, considerando che il Samsung Galaxy S3 ha riportato un danno significativo ad uno dei suoi angoli. Quando il crash test si è focalizzato sul touchscreen, però, è emersa la maggiore resistenza dell’iPhone 4S, considerando che il Samsung Galaxy S3 è risultato praticamente inutilizzabile dopo l’impatto. Di seguito il confronto tra il Samsung Galaxy S3 e l’iPhone 4S: