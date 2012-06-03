Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, prezzo e caratteristiche possibili

Redazione Avatar

di Redazione

03/06/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà probabilmente lo smartphone Android più atteso e chiacchierato del 2013. Premesso che sarà interessante scoprire se la casa produttrice coreana sceglierà effettivamente questo nome per il modello di quarta generazione appartenente a questa famiglia, alcune considerazioni possono essere già lecite. A distanza di una settimana dal lancio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy S3, è possibile immaginare alcuni aspetti che potrebbero rendere decisamente interessante lo smartphone in questione. In primis, il sistema operativo prescelto sarà quasi sicuramente un’evoluzione di Android Jelly Bean, le cui prime release potrebbero essere toccate con mano già a partire dal prossimo autunno. Scontata la diffusione su scala planetaria del processore quad core (al momento esclusiva del mercato europeo), si passerà anche in Italia alla memoria RAM da 2 GB, senza dimenticare il supporto alla tecnologia LTE. Il prezzo? Difficilmente scenderemo sotto i 699 euro, almeno inizialmente. Il Samsung Galaxy S4 confermerà queste indicazioni, con tante altre sorprese?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, confronto video sul crash test

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 Pebble Blue in Italia dalla prossima settimana

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018