Samsung Galaxy S3 Pebble Blue in Italia dalla prossima settimana
di Redazione
03/06/2012
[caption id="attachment_198" align="aligncenter" width="595" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue è vicinissimo allo sbarco in Italia. E’ questa la novità più interessante delle ultime ore, per quanto concerne lo smartphone Android più atteso di questo 2012, considerando che, ad esporsi, questa volta è stato uno store piuttosto importante e noto, come MarcopoloShop. Nel dettaglio, è stato annunciato che la versione blu del modello da poco lanciato sul mercato dal colosso coreano, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana, nonostante la stessa Samsung, nel corso di questa settimana (rumors, da verificare, parlano di possibili novità da mercoledì), aveva fatto sapere che alcune problematiche di natura tecnica avevano rallentato il processo produttivo di due o tre settimane. Non resta che attendere pochi giorni, se non addirittura poche ore, per scoprire se il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue è effettivamente pronto al lancio.
