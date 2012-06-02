Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 459 euro
[caption id="attachment_52" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato in vendita ad un prezzo in credibile, per pochissimi minuti, nella mattinata di oggi. Il riferimento è all'offerta da parte di prezzofelice, che ha proposto il nuovo smartphone Android al prezzo di 459 euro, con gap abissale rispetto a quella che, ad oggi, è la quota di mercato del Samsung Galaxy S3. I principali store italiani, infatti, hanno dato il via alle vendite del dispositivo, proponendo a 699 euro, anche se vi abbiamo già segnalato, in questi giorni, alcuni rivenditori (e relativi link), per portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 a prezzi più "umani". Inutile sottolineare che lo smartphone è andato a ruba e che i dieci pezzi messi in offerta da prezzofelice non sono più acquistabili a questo link, ma la proposta in questione ci fa ben sperare per i prossimi giorni.
