Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S: scontro sulla fotocamera

[caption id="attachment_191" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato nuovamente confrontato con il suo principale rivale in queste ore, vale a dire il cosiddetto iPhone 4S. Il merito, questa volta, va dato allo staff di iFixit e Chipwork, che hanno smontato, nel vero senso della parola, il nuovo Samsung Galaxy S3, analizzando a fondo le sue principali componenti. Il focus dell’analisi si è soffermato ben presto sulla fotocamera che è stata utilizzata dal colosso coreano, per lo smartphone Android, da pochi giorni messo in vendita in Europa. Se appare evidente da un lato che la fotocamera è stata prodotta da Sony, allo stesso tempo iFixit e Chipwork non concordano su un aspetto cruciale: mentre per il primo non c’è alcuna differenza con quella concepita per l’iPhone 4S, per il secondo, invece, il Samsung Galaxy S3 utilizza un sensore profondamente rinnovato. La parola, a questo punto, passa agli utenti che possono procedere con il confronto tra Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S.