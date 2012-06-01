Samsung Galaxy S3, prezzo a 595 euro su globalworkmobile.it

[caption id="attachment_138" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ancora al centro delle cronache, a proposito del prezzo da affrontare per portarsi a casa il nuovo e chiacchieratissimo dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, considerando che nella giornata di oggi possiamo imbatterci nell'interessante offerte del sito globalworkmobile.it. Nello specifico, il rivenditore consentirà, a partire dalla giornata di lunedì, di acquistare il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 595 euro, pur sottolineando che a tale costo va aggiunto quello relativo alla spedizione, pari invece a dieci euro. Interessante, in aggiunta, notare come venga sottolineato che il software è settato per la lingua italiana, che la disponibilità si riferisce per forza di cose alla versione bianca e che si riceverà il modello a partire da martedì. Per prendere visione della nuova offerta sul Samsung Galaxy S3, è sufficiente collegarsi a questa pagina.