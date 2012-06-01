Caricamento...

Samsung Galaxy S2, offerta a 359 euro su eBay

01/06/2012

[caption id="attachment_182" align="aligncenter" width="595" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 inizia ad essere protagonista di offerte decisamente interessanti, come impone la legge del mercato dei modelli Android, considerando che ad inizio settimana abbiamo assistito al lancio ufficiale sul mercato europeo del suo successore, il Samsung Galaxy S3. In particolare, non possiamo fare a meno di notare come un rivenditore particolarmente affidabile, in queste ore abbia proposto proprio il Samsung Galaxy S2 al prezzo di 359 euro, tra l’altro comprensivo delle spese di spedizione. Va sottolineato, tra le altre cose, che la garanzia è assicurata per i prossimi due anni, senza dimenticare la possibilità di scegliere anche la versione bianca del modello. Il negozio virtuale in questione si trova su eBay, con l’offerta per il Samsung Galaxy S2 che può essere consultata su questa pagina.

