Samsung Galaxy S3, link al download per i codici sorgente

01/06/2012

[caption id="attachment_178" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vive già una svolta importante, per quanto concerne il suo sviluppo, considerando che, da pochissime ore, la casa produttrice coreana ha rilasciato i codici sorgente del nuovo dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, in modo tale da agevolare in modo significativo gli utenti in grado di dare vita alle cosiddette ROM cucinate. In questo modo, pertanto, sarà possibile garantire il massimo grado di personalizzazione possibile per il Samsung Galaxy S3, probabilmente già nel giro di pochi giorni, pur ricordando tutti i rischi del caso, nei quali possono imbattersi gli utenti che scelgono di seguire un percorso di questo tipo. Per quanto concerne il download dei codici sorgente del nuovo Samsung Galaxy S3, è possibile collegarsi a questa pagina.

