Samsung Galaxy S3 Pebble Blue, uscita anticipata?

[caption id="attachment_168" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue è in uscita, anche se nella giornata di ieri ci siamo imbattuti nel comunicato ufficiale da parte di Samsung, che stimava ritardi di consegna del modello nell’ordine di quindici o venti giorni? E’ questa l’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore sul web, considerando che, a quanto pare, il colosso coreano avrebbe risolto gran parte dei problemi legati alla scocca posteriore dello smartphone Android. A supportare la tesi, poi, arrivano le voci riguardanti l’invio delle prime spedizioni contenenti il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue, con destinazione Vietnam, anche se restano i dubbi in merito, considerando che raramente la casa produttrice si sbilancia, pubblicamente (come fatto ieri), in modo poco razionale. Un fuoco di paglia, oppure la possibile uscita dei Samsung Galaxy S3 Pebble Blue in Vietnam rappresenta una vera e propria svolta?