Samsung Galaxy S3, schermo Gorilla Glass 2 confermato ufficialmente

[caption id="attachment_164" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrà godere di tutti i vantaggi legati alla tecnologia del Gorilla Glass 2, per quanto concerne il display del nuovo smartphone Android. L’argomento è già stato trattato più volte dagli addetti ai lavori negli ultimi tempi, ma una conferma ufficiale in merito è giunta solo di recente, grazie al contributo di Corning, che, dal canto suo, aveva presentato gli stessi schermi pochi mesi fa. Si tratta di una svolta per il Samsung Galaxy S3, considerando che, come fatto notare proprio da Corning, il display in questione è più sottile del 20% rispetto al suo predecessore, senza dimenticare che la resistenza risulta essere notevolmente migliorata, nonostante le poco rassicuranti immagini comparse da PhoneArena, dove è stato mostrato lo schermo del Samsung Galaxy S3 distrutto.