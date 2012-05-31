Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, schermo Gorilla Glass 2 confermato ufficialmente

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_164" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrà godere di tutti i vantaggi legati alla tecnologia del Gorilla Glass 2, per quanto concerne il display del nuovo smartphone Android. L’argomento è già stato trattato più volte dagli addetti ai lavori negli ultimi tempi, ma una conferma ufficiale in merito è giunta solo di recente, grazie al contributo di Corning, che, dal canto suo, aveva presentato gli stessi schermi pochi mesi fa. Si tratta di una svolta per il Samsung Galaxy S3, considerando che, come fatto notare proprio da Corning, il display in questione è più sottile del 20% rispetto al suo predecessore, senza dimenticare che la resistenza risulta essere notevolmente migliorata, nonostante le poco rassicuranti immagini comparse da PhoneArena, dove è stato mostrato lo schermo del Samsung Galaxy S3 distrutto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 Pebble Blue, uscita anticipata?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo a 599 euro da Gli Stockisti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015