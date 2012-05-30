Samsung Galaxy S3, prezzo a 599 euro da Gli Stockisti

Il Samsung Galaxy S3
continua a far parlare di sé, soprattutto per quanto concerne la questione del prezzo
fissato in Italia
. Il dispositivo, giunto ufficialmente nel nostro Paese a partire dalla giornata di ieri, ha una quotazione di mercato pari a ben 699 euro
per la versione da 16 GB, ma in queste ore possiamo già notare alcune interessanti proposte in Rete.
Emblematica, in tal senso, l’offerta da parte dello store online “Gli Stockisti
”, che da qualche propone il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 599 euro
, con spese di spedizione incluse, senza tralasciare la garanzia italiana
. Aspetto, quest’ultimo, che rende lo smartphone particolarmente appetibile per un numero significativo di utenti.
Per ottenere maggiori informazioni sull’offerta a 599 euro per il Samsung Galaxy S3, è necessario collegarsi a questa pagina
.