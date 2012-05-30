Samsung Galaxy S2, offerta Prezzofelice a 385 euro
di Redazione
30/05/2012
[caption id="attachment_157" align="aligncenter" width="547" caption="Samsung Galaxy S2"][/caption] Il Samsung Galaxy S2 sta comparendo in offerta, in queste ore, sulle principali piattaforme del settore. Complice la recente uscita sul mercato del cosiddetto Samsung Galaxy S3, è possibile imbattersi in una serie di proposte interessanti per il dispositivo caratterizzato dal sistema operativo Android di maggiore successo durante il 2011. Vedere per credere l’offerta lanciata da prezzofelice, grazie al quale il Samsung Galaxy S2 può essere acquistato al prezzo di 385 euro, con spese di spedizione incluse, anche se va sottolineato che la consegna dello smartphone avverrà entro il 19 luglio, senza dimenticare che, con l’uscita del suo successore, il costo per portarsi a casa l’S2 potrebbe calare ulteriormente nelle prossime settimane. Chiunque voglia maggiori informazioni sulla nuova offerta per il Samsung Galaxy S2, può collegarsi a questa pagina.
