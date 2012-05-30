Samsung Galaxy S3, offerta Wind più conveniente di Vodafone

[caption id="attachment_151" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è in uscita, ma la sua vendita non è necessariamente legata al prezzo imposto dal mercato (quello italiano si assesta a quota 699 euro al momento). In alternativa, infatti, è possibile portarsi a casa il dispositivo attraverso un abbonamento con uno degli operatori presenti sul territorio. In tal senso, è estremamente interessante menzionare lo studio portato avanti da DDay.it, secondo cui è di Wind la migliore proposta, considerando che, con il relativo abbonamento, il prezzo dello smartphone si abbasserebbe a 591 euro, cui andrebbero ovviamente aggiunti i costi per il traffico dati e internet. Decisamente meno conveniente, invece, l’offerta di Vodafone per il Samsung Galaxy S3, soprattutto per quanto concerne le fasce più basse di prezzo, senza dimenticare che Wind è tra le poche a puntare su abbonamenti di 24 mesi, invece di 30, mentre 3 non offre alcuna promozione ai nuovi abbonati.