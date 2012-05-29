Samsung Galaxy S3, il punto sull'uscita in Italia

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è ufficialmente arrivato in Italia, con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni da parte degli addetti ai lavori. Al momento non si registrano particolari lamentele da parte degli utenti, anche se vanno precisati almeno due aspetti sulla questione vendita: il primo si riferisce all’impossibilità di “servire” tutti i punti vendita autorizzati sul territorio, considerando i non pochi problemi logistici legati al terremoto di questa mattina in Emilia. Alla luce delle difficoltà incontrate sia da alcuni store, sia da diversi corrieri, è lecito pensare che la maggior parte delle scorte saranno a disposizione degli utenti a partire dalla giornata di domani, o al più giovedì. In secondo luogo, è arrivato il temuto annuncio ufficiale da parte di Samsung, secondo cui sarà necessario attendere due o tre settimane prima di toccare con mano il Samsung Galaxy S3 Pebble Blue, considerando che il colosso coreano ha intenzione di soddisfare al meglio gli “elevati standard di qualità” richiesti dalla sua cover.