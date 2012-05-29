Caricamento...

Samsung Galaxy S3: uscita confermata per oggi, ma vendite ancora ferme

29/05/2012

[caption id="attachment_138" align="aligncenter" width="300"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è atteso nella giornata di oggi sui principali mercati europei, compreso quello italiano. Pochi minuti fa, in tal senso, il colosso coreano ha diramato una nota, in cui si comunica ufficialmente lo sbarco del dispositivo nel Vecchio Continente, mettendo dunque a tacere le voci che parlavano di possibili ritardi anche per la versione bianca del modello, mentre, purtroppo, sono confermati quelli relativi alla variante blu. Per il momento, non possiamo fare altro che registrare il mancato start della commercializzazione nelle primissime ore della giornata di oggi, senza dimenticare le indiscrezioni relative proprio al Samsung Galaxy S3 Pebble Blue: dagli Stati Uniti, infatti, fanno sapere che per il modello sarà necessario attendere circa un paio di settimane, prima dell’avvio delle vendite.

