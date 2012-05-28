Samsung Galaxy S3, foto dello schermo distrutto

[caption id="attachment_133" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 arriverà sul mercato italiano solo nella giornata di domani, 29 maggio, ma in Rete continuano a susseguirsi voci e presunti test condotti su quello che sarà con ogni probabilità lo smartphone più significativo del 2012, almeno tra quelli caratterizzati dal sistema operativo Android. Vedere per credere la foto pubblicata nel corso delle ultime ore da parte dello staff della Webzine Phone Arena, grazie al quale possiamo “ammirare” lo schermo del Samsung Galaxy S3 andato letteralmente in frantumi dopo una caduta. Morale della favola? L’evoluzione del settore smartphone garantirà anche continui passi in avanti, per quanto concerne l’aspetto prettamente software, ma i display di questi modelli rappresentano ancora oggi un punto debole, relativamente alla loro resistenza nel tempo e, a quanto pare, il Samsung Galaxy S3 non è certo un’eccezione sotto questo punto di vista.