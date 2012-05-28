Samsung Galaxy S3, la foto del primo scatolone in Italia

[caption id="attachment_129" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta effettivamente ad essere lanciato sul mercato italiano? Sembrerebbe di sì, almeno stando ad una foto pubblicata dai colleghi di Punto Cellulare, che ritrae proprio uno dei primi scatoloni giunti nel nostro Paese, contenente un numero significativo di pezzi, in vista dello start ufficiale alle vendite, previsto (come detto più volte) entro la giornata di domani. Va ricordato che lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da una serie di notizie e voci preoccupanti, per coloro che attendono con impazienza lo sbarco del Samsung Galaxy S3 in Italia: basti pensare alle presunte difficoltà produttive di Samsung, per quanto riguarda la versione Pebble Blue (anche se le ultime indiscrezioni sembrano sminuire un’ipotesi di questo tipo), senza dimenticare l’e-mail inviata da Amazon Italia a coloro che hanno effettuato il preordine dello smartphone, preannunciando ritardi.