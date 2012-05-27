Samsung Galaxy S3, uscita rimandata con Amazon Italia?

[caption id="attachment_125" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption]

Il Samsung Galaxy S3 e la relativa uscita sul mercato, iniziano seriamente a preoccupare gli utenti, soprattutto per quanto concerne coloro che hanno deciso di effettuare il preordine del dispositivo Android sul sito di Amazon Italia di recente, considerando che il ritardo dei tempi di consegna del modello sembra essere più della classica voce di corridoio.

Da poche ore, infatti, sta girando sul web il testo di una presunta, che sarebbe arrivata nella casella di posta elettronica degli acquirenti sul suddetto sito, dove si comunica proprio il ritardo della spedizione, rispetto alle iniziali, a causa dei ritardi che coinvolgono in primis Samsung, che probabilmente non si aspettava una richiesta così alta, prima dell’uscita del Samsung Galaxy S3. Da notare che, intanto, ha modificato la disponibilità del dispositivo, mentre pare non ci siano problemi per la vendita del Samsung Galaxy S3, nei negozi fisici e nella sola versione bianca, a partire dal