Samsung Galaxy S3, uscita del Pebble Blue rinviata?
di Redazione
26/05/2012
[caption id="attachment_121" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di voci di corridoio non propriamente incoraggianti in queste ore, considerando che diverse fonti autorevoli sul web parlano di presunti problemi produttivi per il colosso coreano, che potrebbero addirittura rimandare a data da destinarsi il lancio sul mercato della versione “pebble blue” dello stesso Samsung Galaxy S3. A riportare la notizia, tra gli altri, anche il famoso forum XDA Developers, che si sofferma su questioni legate soprattutto alla scocca del nuovo dispositivo Android, anche se per adesso non giungono né conferme, né smentite, da parte della casa produttrice. Qualora le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S3 dovessero rivelarsi veritiere, sarà interessante capire come l’azienda affronterà la questione dei preordini, considerando che, inevitabilmente, parte degli utenti non accetterebbero la sostituzione con la variante bianca del modello.
