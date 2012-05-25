Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, surclassato l'iPhone 4S

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_113" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3, ancor prima del suo lancio definitivo sul mercato, pare sia in grado di poter battere senza grossi problemi il cosiddetto iPhone 4S, anche se, come sottolineato da diversi addetti ai lavori, il suo grande nemico nei prossimi mesi dovrebbe essere in realtà l’iPhone 5, molto più simile al dispositivo Android, per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche. Al momento, in ogni caso, è impossibile non mettere in relazione il numero di vendite e preordini tra Samsung Gaalxy S3 e iPhone 4S: se quest’ultimo nei primi tre giorni di vita ha fatto registrare quattro milioni di vendite, il modello prodotto dal bran coreano, che ha visto riprendere in questi giorni le prevendite, si appresta invece a superare la soglia dei 10 milioni di preordini, dopo che la settimana scorsa eravamo già arrivati a qualcosa come nove milioni di unità.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, uscita del Pebble Blue rinviata?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, prezzo fissato a 620 euro da Amazon Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015