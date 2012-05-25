Samsung Galaxy S3, surclassato l'iPhone 4S

[caption id="attachment_113" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, ancor prima del suo lancio definitivo sul mercato, pare sia in grado di poter battere senza grossi problemi il cosiddetto iPhone 4S, anche se, come sottolineato da diversi addetti ai lavori, il suo grande nemico nei prossimi mesi dovrebbe essere in realtà l’iPhone 5, molto più simile al dispositivo Android, per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche. Al momento, in ogni caso, è impossibile non mettere in relazione il numero di vendite e preordini tra Samsung Gaalxy S3 e iPhone 4S: se quest’ultimo nei primi tre giorni di vita ha fatto registrare quattro milioni di vendite, il modello prodotto dal bran coreano, che ha visto riprendere in questi giorni le prevendite, si appresta invece a superare la soglia dei 10 milioni di preordini, dopo che la settimana scorsa eravamo già arrivati a qualcosa come nove milioni di unità.