Samsung Galaxy S3, prezzo fissato a 620 euro da Amazon Italia

24/05/2012

[caption id="attachment_52" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è come sempre al centro di una telenovela, per quanto concerne il tema prezzo. Gli utenti italiani, infatti, hanno già espresso le proprie lamentele, a causa di un costo da sostenere decisamente più alto rispetto agli altri Paesi europei e non solo. Ora, per quanto concerne l’Italia, l’ultima novità in ordine di tempo giunge direttamente da Amazon Italia, che, a quanto pare, andrà a proporre il nuovo Samsung Galaxy S3 al prezzo di 620 euro, a partire dal prossimo 5 giugno. Certo, siamo ancora distanti rispetto agli standard che saranno fissati altrove, ma si tratta già di un deciso passo in avanti rispetto alle prime offerte, focalizzate su una proposta pari a ben 699 euro per il nuovo smartphone Android.

Samsung Galaxy S3, surclassato l'iPhone 4S

Samsung Galaxy S3, uscita anticipata a Dubai?

