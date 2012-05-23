Samsung Galaxy S3, uscita anticipata a Dubai?

[caption id="attachment_104" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha già visto partire le sue vendite? Giungono direttamente da Dubai le ultime indiscrezioni, a proposito del dispositivo Android più atteso di questo 2012, con il modello che pare sia pronto alla commercializzazione, nonostante Samsung abbia confermato al momento della sua presentazione che il termine giusto sarebbe stato il prossimo 29 maggio. A rendere pubblico un rumor destinato a far molto discutere nelle prossime ore, sarebbe stato un dipendente di un negozio, che ha parlato anche della versione cromatica disponibile (quella bianca) e del prezzo di lancio del Samsung Galaxy S3: in questo caso, più in particolare, siamo attorno ai 666 dollari, vale a dire 525 euro, anche se alcuni utenti parlano di 680 dollari. Inevitabile che si noti, in ogni caso, la discrepanza di prezzo, rispetto a ciò che avverrà in Italia.