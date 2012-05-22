Samsung Galaxy S2, ufficiale Android Ice Cream Sandwich per i Tim non NFC: ecco le guide

[caption id="attachment_19" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] E' di pochi minuti fa la notizia del rilascio, da parte di Samsung, dell'aggiornamento del sistema operativo Android Ice Cream Sandwich per tutti i Samsung Galaxy S2 che sono stati lanciati sul mercato insieme all'operatore TIM e che, allo stesso tempo, non sono dotati di NFC. Si tratta di un update a dir poco atteso atteso da parte degli utenti, soprattutto considerando che la casa produttrice aveva garantito l'aggiornamento dell'OS per il Samsung Galaxy S2 marchiato con gli altri operatori (oltre ovviamente alla versione "no brand") da diversi giorni. In aggiunta, il colosso coreano mette a disposizione degli utenti una vera e propria guida, sia per quanto concerne l'update in versione OTA, sia per il Kies. Ecco i relativi link: Android Ice Cream Sandwich per Samsung Galaxy S2 Tim non NFC, tramite FOTA Android Ice Cream Sandwich per Samsung Galaxy S2 Tim non NFC, tramite Kies