Samsung Galaxy S2, Android Ice Cream Sandwich sin dall'acquisto?

22/05/2012

[caption id="attachment_97" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 potrebbe essere essere venduto a breve, direttamente con il sistema operativo Android Ice Cream Sandwich. A distanza di un giorni dalla pubblicazione della notizia, sul forum XDA, dei possibili danni irreparabili che si potrebbero causare allo smartphone Android più popolare del 2011, passando al nuovo OS di Google, una potenziale svolta si affaccia in queste sul panorama dei dispositivi mobili, caratterizzati proprio dal sistema operativo in questione. Al momento, le conferme in questa direzione giungono solo dal Samsung Galaxy S2 in commercio sul mercato indiano, mentre per quello italiano è impossibile scendere maggiormente in dettagli. Se la politica di Samsung dovesse essere la solita, allora è facile immaginare che a breve anche qui da noi sarà possibile acquistare un Samsung Galaxy S2 con Android Ice Cream Sandwich preconfigurato.

