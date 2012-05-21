Samsung Galaxy S3, blocco per S-Voice già aggirato

[caption id="attachment_93" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ed il suo registratore vocale, S-Voice, sono al centro di un autentico caso in queste, considerando che, in un primo momento, è apparsa la notizia sul forum di XDA, secondo cui sarebbe stato possibile utilizzare tale funzionalità anche su altri modelli dotati del sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, nonostante la ferma volontà della casa produttrice, decisa a garantire l’esclusiva al nuovo modello. Non è un caso che in tarda mattinata è giunta la replica di Samsung, che ha iniziato a bloccare tutte le richieste provenienti da dispositivi diversi dal Samsung Galaxy S3 e dotati di una versione non ufficiale di S-Voice. Ora, però, sempre dal forum XDA giunge la procedura per aggirare lo stesso blocco, ad esempio con un Samsung Galaxy Nexus: pare essere sufficiente, infatti, editare il file build.prop con i permessi di root in questo modo: ro.product.device=GT-I9300 ro.product.model=GT-I9300 Solo in questo modo, il Samsung Galaxy S3 verrà privato dell’esclusiva sulla funzionalità S-Voice.