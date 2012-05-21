Samsung Galaxy S2, Android Ice Cream Sandwich porta danni irreparabili?

[caption id="attachment_157" align="aligncenter" width="300"] Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è al centro di un vero e proprio caso in queste ore, almeno stando a quanto emerso dall’ormai noto forum XDA. Secondo alcuni sviluppatori, infatti, l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Ice Cream Sandwich, esattamente come avvenuto per un altro importante smartphone, come il Samsung Galaxy Note, può addirittura dare al brick definitivo del dispositivo, con una serie di danni irreparabili dietro l’angolo. Al momento mancano ulteriori dettagli, ma, a quanto pare, una squadra di sviluppatori è già al lavoro per individuare una mod anti-brick, in grado di scongiurare il problema al kernel dell’OS concepito per il Samsung Galaxy S2. Pare che il bug riguardi una precisa versione del firmware, vale a dire la revisione 0 x 19, entrando in gioco durante le operazioni di recovery. Vi terremo aggiornati sulle novità che verranno alla luce sul Samsung Galaxy S2 all’interno del forum XDA.