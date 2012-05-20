Samsung Galaxy S3: anche gli Stati Uniti con 2 GB di memoria RAM?

[caption id="attachment_11" align="alignleft" width="150"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 arriverà anche sul mercato americano con la tanto chiacchierata versione da 2 GB di memoria RAM? E’ questa la voce più interessante che sta caratterizzando il weekend dell’atteso dispositivo Android, che vedrà scattare le vendite in Europa e in Italia a partire dal prossimo 29 maggio. In particolare, gli ultimi giorni sono già stati segnati dai rumors provenienti direttamente dal Giappone, dove, grazie all’impegno da parte dell’operatore DoCoMo, sarà garantita, una variante del Samsung Galaxy S3 con 2 GB di RAM, senza però trascurare la scelta di puntare su un processore dual core (a differenza del quad core, che si appresta a scendere in campo in Europa). A rendere più accesi i confronti tra gli utenti, sui pro e i contro di un modello come quello nipponico, adesso giungono le voci di un possibile approdo dei 2 GB di memoria RAM anche negli Stati Uniti.