Samsung Galaxy S3, si parla già di permessi di root

[caption id="attachment_82" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è protagonista di una notizia per certi versi clamorosa nel corso delle ultime ore, considerando che si parla con insistenza del fatto che potrebbe essere già disponibili i permessi di root del nuovo smartphone Android, nonostante il suo arrivo sul mercato avverrà solo il prossimo 29 maggio. Per la prima volta, dunque, si affronta un argomento simile (per la precisione sul forum XDA, dedicato soprattutto al mondo degli sviluppatori), ancor prima che l’hacker o lo sviluppatore di turno sia entrato in possesso del dispositivo. A parlarne è stato l’utente Chainfire, secondo cui la procedura (che, per forza di cose, non si può considerare ancora definitiva) è stata piuttosto semplice: il suo percorso è stato quello di ricompilare il kernel attraversi comandi inviati con adb, per poi procedere alla sua installazione manuale con SuperUser, alla luce del fatto che Samsung, in occasione del Samsung Galaxy S3, ha utilizzato un formato standard per il kernel, il boot.img.