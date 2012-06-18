Samsung Galaxy S3, prezzo scontato di 300 dollari negli Stati Uniti

[caption id="attachment_288" align="aligncenter" width="600" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Samsung Galaxy S3 ad un prezzo scontato di 300 dollari? L'ipotesi, per diversi motivi improbabile in Europa, pare essere più che possibile negli Stati Uniti, dove a luglio arriverà ufficialmente sul mercato una variante dello smartphone Android, dedicato in modo esclusivo all'utenza aziendale. Se da un lato questa versione del Samsung Galaxy S3 sarà proposta agli utenti allo stesso stesso prezzo, rispetto a quella "normale", allo stesso tempo non si può ignorare il fatto che il dispositivo rientrerà a tutti gli effetti nel programma SAFE2SWITCH, grazie al quale, sostituendo il proprio smartphone con uno a scelta tra il Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note e Samsung Galaxy Nexus, si potrà usufruire di uno sconto pari addirittura a 300 dollari. Impossibile, al momento, stabilire se questa versione del Samsung Galaxy S3 è destinata anche all'utenza italiana.