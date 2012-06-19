Samsung Galaxy S3, ecco la ROM CyanogenMod 9 Nightly
[caption id="attachment_352" align="aligncenter" width="550" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Samsung Galaxy S3 già caratterizzato dalla cosiddetta ROM CyanogenMod 9 Nightly? A quanto pare, le cose stanno effettivamente così, almeno stando a quanto emerso dal Forum XDA, dove il “prodotto” è già stato messo a disposizione degli utenti, anche se si raccomanda, in questa prima fase, di procedere solo se si hanno conoscenze avanzate in questo mondo. Emblematico, in tal senso, il fatto che la ROM presenti una serie di bug per il Samsung Galaxy S3, al punto che solo ora si sta entrando nella fase beta: in primo luogo, non è possibile usufruire del WiFi e della radio FM, fermo restando che si può andare incontro al crash del sistema, attraverso l’utilizzo del flash della fotocamera. La ROM è basata sul sistema operativo Android Ice Cream Sandwich 4.0.4 e sarà migliorata già nei prossimi giorni.
